Саудовская Midad Energy хочет купить международные активы "Лукойла" – СМИ

Компания Midad Energy (Саудовская Аравия), по данным СМИ, стремится приобрести зарубежные активы российского "Лукойла" и уже подписала договор о намерениях.

Midad Energy – компания из Саудовской Аравии – желает купить международные активы оказавшейся недавно под санкциями российской компании "Лукойл", пишут СМИ.

Саудовская компания уже подписала соответствующий протокол о намерениях, передает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Уточняется, что подписание документа состоялось в прошлом месяце. Его действие распространяется на всех подлежащие продаже активы "Лукойла". Более того, Midad Energy уже депонировала необходимые средства на эскроу-счете, где они будут находиться до одобрения сделки регуляторами, среди которых и США. Сумма сделки в публикации не указывается.

"Midad работает над тем, чтобы обеспечить необходимое соблюдение нормативных требований. Заявка рассматривается как шаг стратегической важности"

– источник

Комментариев со стороны Midad Energy или "Лукойла" пока не поступало.