Лукойл продает зарубежные активы американской Carlyle

Российская компания "Лукойл" заключила соглашение с американской Carlyle о продаже зарубежных активов.

ПАО "Лукойл" и американская инвестиционная компания Carlyle подписали соглашение о продаже LUKOIL International GmbH – дочернего общества компании, владеющего зарубежными активами, о чем сообщили в пресс-службе "Лукойл".

В компании отметили, что данное соглашение не является эксклюзивным и зависит от выполнения ряда отлагательных условий.

Обязательным является получить разрешение на заключение этой сделки с Carlyle от Управления по контролю за иностранными активами казначейства США, уточнили в "Лукойл".

Кроме того, в сделку не входят российские активы в Казахстане, они продолжат свою деятельность как собственность ПАО "Лукойл"

"В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности группы "ЛУКОЙЛ" и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии"

– Лукойл

Также в компании сейчас идет работа по заключению подобных сделок с другими возможными покупателями.