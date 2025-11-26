Узбекистан и Турция запускают интеллектуальный хаб Центральной Азии

Главы образовательных ведомств Узбекистана и Турции согласовали процесс создания совместного мегапроекта - Международного университета тюркских государств, который будет готовить специалистов для всей Центральной Азии.

Накануне в Ташкенте прошла встреча министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Кунгратбая Шарипова и председателя Совета высшего образования Турции Эрола Озвара.

Одним из главных вопросов повестки их встречи стало создание Международного университета тюркских государств. Главы образовательных ведомств двух стран обсудили практические этапы запуска мегапроекта, который должен стать интеллектуальным хабом для всей Центральной Азии. Также участники встречи отметили: поддержка турецкой стороны позволит привлечь к работе вуза высококвалифицированных профессоров и преподавателей, передает Podrobno.uz.

Также стороны детально обсудили дорожные карты, принятые по итогам образовательных форумов в Измире, Самарканде и Стамбуле, отметив успешное развитие совместных образовательных программ, которые уже позволяют студентам двух стран получать двойные дипломы.

Еще одной темой, озвученной на встрече, стал проект филиала культурного центра Института Юнуса Эмре при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы – он направлен на укрепление гуманитарных связей и упрощение изучения турецкого языка и культуры в Узбекистане.