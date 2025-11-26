Вестник Кавказа

Узбекистан и Турция запускают интеллектуальный хаб Центральной Азии

Узбекистан и Турция запускают интеллектуальный хаб Центральной Азии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы образовательных ведомств Узбекистана и Турции согласовали процесс создания совместного мегапроекта - Международного университета тюркских государств, который будет готовить специалистов для всей Центральной Азии.

Накануне в Ташкенте прошла встреча министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Кунгратбая Шарипова и председателя Совета высшего образования Турции Эрола Озвара.

Одним из главных вопросов повестки их встречи стало создание Международного университета тюркских государств. Главы образовательных ведомств двух стран обсудили практические этапы запуска мегапроекта, который должен стать интеллектуальным хабом для всей Центральной Азии. Также участники встречи отметили: поддержка турецкой стороны позволит привлечь к работе вуза высококвалифицированных профессоров и преподавателей, передает Podrobno.uz.

Также стороны детально обсудили дорожные карты, принятые по итогам образовательных форумов в Измире, Самарканде и Стамбуле, отметив успешное развитие совместных образовательных программ, которые уже позволяют студентам двух стран получать двойные дипломы.

Еще одной темой, озвученной на встрече, стал проект филиала культурного центра Института Юнуса Эмре при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы – он направлен на укрепление гуманитарных связей и упрощение изучения турецкого языка и культуры в Узбекистане.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
950 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.