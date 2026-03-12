Азербайджан заявил о недопустимости исламофобии

Баку считает исламофобию недопустимой и остается приверженным уважению и мирному сосуществованию религий и культур, заявили в МИД АР в День борьбы с исламофобией.

"В Международный день борьбы с исламофобией мы подтверждаем нашу твердую приверженность уважению, толерантности и мирному сосуществованию культур и религий"

– МИД Азербайджана

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что исламофобия, равно как и дискриминация и ненависть к людям по религиозному признаку, противоречат базовым принципам достоинства, равенства и взаимопонимания между людьми. В МИД обратили внимание на то, что таких предрассудков не должно быть в обществе.

В азербайджанском ведомстве напомнили о ценностях, на которых базируется ислам: это мир и милосердие, справедливость и солидарность. Кроме того, в министерстве сделали акцент на недопустимости искажения или стигматизации ислама.

"Борьба с нетерпимостью во всех ее формах остается крайне важной для построения инклюзивных, мирных и устойчивых обществ"

– МИД Азербайджана