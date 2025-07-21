Ночь предопределения 2026: что такое Ляйлят аль-Кадр, когда она будет и что делать?

Последние 10 дней Рамадана, которые в 2026 году с 10 марта по 19 марта включительно, считаются самыми значимыми в священный месяц , в том числе и потому, что на одну из ночей этого периода приходится Ляйлят аль-Кадр. Что такое Ночь предопределения, как ее определяют и что нужно в это время делать?

Когда будет Ночь предопределения в 2026 году?

Согласно астрономическим расчетам, на которые полагается Духовное управление мусульман России, в 2026 году Ляйлятуль Кадр будет в ночь с 16 на 17 марта, за два дня до Праздника разговения или Ураза-байрама. Традиционно считается, что Ночь предопределения выпадает на 27-ю ночь поста, однако Пророк призывал верующих ждать ее прихода в течение всех 10 последних дней Рамадана, особенно в те, которые приходится на нечётные числа. Длится Ночь предопределения с заката до восхода.

Что такое Ночь предопределения в исламе?

Ночь предопределения (Ляйлятуль Кадр, Ляйлят аль-Кадр) - это самая важная из четырех главных ночей в исламе. В нее Всевышний начал открывать Пророку Мухаммеду Коран. Первые строки, которые получил Пророк от архангела Джабраила в пещере Хира, где он как раз находился перед ниспосланием Корана, это аяты из 96 суры Аль-Аляк или ”Сгусток”. В них говорится о том, как Аллах создал человек из сгустка крови, а также о важности для мусульманина образования и знаний, которые человеку открывает Всевышний.

В чем важность Ночи предопределения?

”Ляйлят аль-Кадр” переводится с арабского как ”Ночь Могущества” или ”Ночь решения”. ”Кадр” на арабском означает меру и ценность чего-либо, а также судьбу. Есть несколько толкований значения и важности Ночи предопределения:

одно из них предполагает, что в эту ночь Всевышний определяет судьбу каждого на грядущий год;

другое толкование говорит, что если верующий мусульманин проведёт эту ночь за прочтением Корана, он достигнет более высокого состояния духа;

третье значение определяет Ляйлятуль Кадр в качестве самой почитаемой ночи для мусульман.

Ночь предопределения описана в 97 суре Корана, которая называется ”Аль-Кадр”. В этой суре Аллах открывает следующее: ”Мы ниспослали Коран в Ночь предопределения. Как вам понять, что такое Ночь предопределения? Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и Дух нисходят с дозволения Всевышнего, по каждому предопределённому делу. Мир царит до наступления зари”.

То, что Ночь предопределения лучше тысячи месяцев, означает награду за молитву в эту ночь, равную тысяче месяцем поклонения.

Какие признаки у Ночи предопределения?

Ночь предопределения считается одной из десяти последних ночей Рамадана, и в Коране нет упоминания о том, на какую именно дату она приходится. Исламские богословы считают, что Всевышний скрыл точное время Ляйлятуль Кадр, чтобы верующие, стремясь ее определить, больше времени посвящали молитве. В свою очередь пророк Мухаммед назвал следующие признаки Ночи предопределения:

безоблачная и спокойная ночь

возможен моросящий дождь

Луна похожа на тарелку, но не полностью круглая

умеренная температура, в эту ночь ни слишком жарко, ни холодно

в эту ночь человек ощущает спокойствие, ему комфортно с духовной точки зрения

ветра в Ляйлят аль-Кадр почти нет

солнце на утро после Ночи предопределения не светит слишком ярко.

Хадисы про Ночь предопределения

Награды для тех, кто встречает Ночь предопределения, неизмеримы. Важность этой ночи со слов Пророка описана в нескольких хадисах:

Хадиса Абу Хурайры:

Тому, кто совершит молитву в Ночь предопределения с верой и надеждой на награду от Аллаха, будут прощены все его прошлые грехи

Хадиса Анаса ибн Малика:

Наступил этот месяц, и в нем есть ночь лучше тысячи месяцев. Лишённый её благ поистине лишен всех благ. Никто не лишён её благословений, кроме поистине несчастных

Что нужно делать в Ночь предопределения?

Ляйлят аль-Кадр - время усердной молитвы и размышлений. В эту ночь мусульмане стараются стать ближе к Аллаху, в том числе посредством:

чтения намазов Иша и Таравих;

чтения молитв о даровании прощения;

вдумчивого прочтения Корана;

милостыни и помощи нуждающимся, которые приносят многократное вознаграждение.

Молитвы в Ночь предопределения

Чаще всего в Ляйлятуль Кадр верующие молятся о прощении, наставлении, успехе в делах, защите и возможности попасть в Джаннат.

Лучшей дуа в Ночь предопределения считается та, которой посланник Аллаха научил свою любимую жену Айшу:

О Аллах, самый Всепрощающий из всех. Ты любишь прощать, прости же и меня!

Еще одна молитва о прощении звучит так:

О Аллах, прости все мои грехи, малые и большие, ранние и последние, явные и тайные!

О защите можно попросить такой дуа:

О Аллах, защити нас от испытаний, видимых и скрытых, и убереги от всякого зла!

Короткая и сильная дуа в ночь Ляйлят аль-Кадр: