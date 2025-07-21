Ночь предопределения 2026: что такое Ляйлят аль-Кадр, когда она будет и что делать?

Когда будет Ночь предопределения в 2026 году?
Согласно астрономическим расчетам, на которые полагается Духовное управление мусульман России, в 2026 году Ляйлятуль Кадр будет в ночь с 16 на 17 марта, за два дня до Праздника разговения или Ураза-байрама. Традиционно считается, что Ночь предопределения выпадает на 27-ю ночь поста, однако Пророк призывал верующих ждать ее прихода в течение всех 10 последних дней Рамадана, особенно в те, которые приходится на нечётные числа. Длится Ночь предопределения с заката до восхода.
Что такое Ночь предопределения в исламе?
Ночь предопределения (Ляйлятуль Кадр, Ляйлят аль-Кадр) - это самая важная из четырех главных ночей в исламе. В нее Всевышний начал открывать Пророку Мухаммеду Коран. Первые строки, которые получил Пророк от архангела Джабраила в пещере Хира, где он как раз находился перед ниспосланием Корана, это аяты из 96 суры Аль-Аляк или ”Сгусток”. В них говорится о том, как Аллах создал человек из сгустка крови, а также о важности для мусульманина образования и знаний, которые человеку открывает Всевышний.
В чем важность Ночи предопределения?
”Ляйлят аль-Кадр” переводится с арабского как ”Ночь Могущества” или ”Ночь решения”. ”Кадр” на арабском означает меру и ценность чего-либо, а также судьбу. Есть несколько толкований значения и важности Ночи предопределения:
- одно из них предполагает, что в эту ночь Всевышний определяет судьбу каждого на грядущий год;
- другое толкование говорит, что если верующий мусульманин проведёт эту ночь за прочтением Корана, он достигнет более высокого состояния духа;
- третье значение определяет Ляйлятуль Кадр в качестве самой почитаемой ночи для мусульман.
Ночь предопределения описана в 97 суре Корана, которая называется ”Аль-Кадр”. В этой суре Аллах открывает следующее: ”Мы ниспослали Коран в Ночь предопределения. Как вам понять, что такое Ночь предопределения? Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и Дух нисходят с дозволения Всевышнего, по каждому предопределённому делу. Мир царит до наступления зари”.
То, что Ночь предопределения лучше тысячи месяцев, означает награду за молитву в эту ночь, равную тысяче месяцем поклонения.
Какие признаки у Ночи предопределения?
Ночь предопределения считается одной из десяти последних ночей Рамадана, и в Коране нет упоминания о том, на какую именно дату она приходится. Исламские богословы считают, что Всевышний скрыл точное время Ляйлятуль Кадр, чтобы верующие, стремясь ее определить, больше времени посвящали молитве. В свою очередь пророк Мухаммед назвал следующие признаки Ночи предопределения:
- безоблачная и спокойная ночь
- возможен моросящий дождь
- Луна похожа на тарелку, но не полностью круглая
- умеренная температура, в эту ночь ни слишком жарко, ни холодно
- в эту ночь человек ощущает спокойствие, ему комфортно с духовной точки зрения
- ветра в Ляйлят аль-Кадр почти нет
- солнце на утро после Ночи предопределения не светит слишком ярко.
Хадисы про Ночь предопределения
Награды для тех, кто встречает Ночь предопределения, неизмеримы. Важность этой ночи со слов Пророка описана в нескольких хадисах:
Хадиса Абу Хурайры:
Тому, кто совершит молитву в Ночь предопределения с верой и надеждой на награду от Аллаха, будут прощены все его прошлые грехи
Хадиса Анаса ибн Малика:
Наступил этот месяц, и в нем есть ночь лучше тысячи месяцев. Лишённый её благ поистине лишен всех благ. Никто не лишён её благословений, кроме поистине несчастных
Что нужно делать в Ночь предопределения?
Ляйлят аль-Кадр - время усердной молитвы и размышлений. В эту ночь мусульмане стараются стать ближе к Аллаху, в том числе посредством:
- чтения намазов Иша и Таравих;
- чтения молитв о даровании прощения;
- вдумчивого прочтения Корана;
- милостыни и помощи нуждающимся, которые приносят многократное вознаграждение.
Молитвы в Ночь предопределения
Чаще всего в Ляйлятуль Кадр верующие молятся о прощении, наставлении, успехе в делах, защите и возможности попасть в Джаннат.
Лучшей дуа в Ночь предопределения считается та, которой посланник Аллаха научил свою любимую жену Айшу:
О Аллах, самый Всепрощающий из всех. Ты любишь прощать, прости же и меня!
Еще одна молитва о прощении звучит так:
О Аллах, прости все мои грехи, малые и большие, ранние и последние, явные и тайные!
О защите можно попросить такой дуа:
О Аллах, защити нас от испытаний, видимых и скрытых, и убереги от всякого зла!
Короткая и сильная дуа в ночь Ляйлят аль-Кадр:
Всевышний наш, прими нашу молитву. Воистину, Ты Всеслышащий, Всезнающий. Прими наше покаяние. Воистину, Ты Принимающий наше покаяние, самый Милосердный!