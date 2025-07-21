Вестник Кавказа

Ночь предопределения 2026: что такое Ляйлят аль-Кадр, когда она будет и что делать?

Екатерина Винник
Джума-мечеть г. Махачкалы
© Фото: Мурад Устаров/“Вестник Кавказа“
Последние 10 дней Рамадана, которые в 2026 году с 10 марта по 19 марта включительно, считаются самыми значимыми в священный месяц , в том числе и потому, что на одну из ночей этого периода приходится Ляйлят аль-Кадр. Что такое Ночь предопределения, как ее определяют и что нужно в это время делать?

Когда будет Ночь предопределения в 2026 году?

Согласно астрономическим расчетам, на которые полагается Духовное управление мусульман России, в 2026 году Ляйлятуль Кадр будет в ночь с 16 на 17 марта, за два дня до Праздника разговения или Ураза-байрама. Традиционно считается, что Ночь предопределения выпадает на 27-ю ночь поста, однако Пророк призывал верующих ждать ее прихода в течение всех 10 последних дней Рамадана, особенно в те, которые приходится на нечётные числа. Длится Ночь предопределения с заката до восхода. 

Что такое Ночь предопределения в исламе?

Ночь предопределения (Ляйлятуль Кадр, Ляйлят аль-Кадр) -  это самая важная из четырех главных ночей в исламе. В нее Всевышний начал открывать Пророку Мухаммеду Коран. Первые строки, которые получил Пророк от архангела Джабраила в пещере Хира, где он как раз находился перед ниспосланием Корана, это аяты из 96 суры Аль-Аляк или ”Сгусток”. В них говорится о том, как Аллах создал человек из сгустка крови, а также о важности для мусульманина образования и знаний, которые человеку открывает Всевышний. 

В чем важность Ночи предопределения? 

”Ляйлят аль-Кадр” переводится с арабского как ”Ночь Могущества” или ”Ночь решения”. ”Кадр” на арабском означает меру и ценность чего-либо, а также судьбу. Есть несколько толкований значения и важности Ночи предопределения: 

  • одно из них предполагает, что в эту ночь Всевышний определяет судьбу каждого на грядущий год; 
  • другое толкование говорит, что если верующий мусульманин проведёт эту ночь за прочтением Корана, он достигнет более высокого состояния духа; 
  • третье значение определяет Ляйлятуль Кадр в качестве самой почитаемой ночи для мусульман. 

Ночь предопределения описана в 97 суре Корана, которая называется ”Аль-Кадр”. В этой суре Аллах открывает следующее:  ”Мы ниспослали Коран в Ночь предопределения. Как вам понять, что такое Ночь предопределения? Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и Дух нисходят с дозволения Всевышнего, по каждому предопределённому делу. Мир царит до наступления зари”. 

То, что Ночь предопределения лучше тысячи месяцев, означает награду за молитву в эту ночь, равную тысяче месяцем поклонения. 

Какие признаки у Ночи предопределения?

Ночь предопределения считается одной из десяти последних ночей Рамадана, и в Коране нет упоминания о том, на какую именно дату она приходится. Исламские богословы считают, что Всевышний скрыл точное время Ляйлятуль Кадр, чтобы верующие, стремясь ее определить, больше времени посвящали молитве. В свою очередь пророк Мухаммед назвал следующие признаки Ночи предопределения: 

  • безоблачная и спокойная ночь
  • возможен моросящий дождь
  • Луна похожа на тарелку, но не полностью круглая
  • умеренная температура, в эту ночь ни слишком жарко, ни холодно
  • в эту ночь человек ощущает спокойствие, ему комфортно с духовной точки зрения 
  • ветра в Ляйлят аль-Кадр почти нет
  • солнце на утро после Ночи предопределения не светит слишком ярко. 

Хадисы про Ночь предопределения

Награды для тех, кто встречает Ночь предопределения, неизмеримы. Важность этой ночи со слов Пророка описана в нескольких хадисах: 

Хадиса Абу Хурайры:

Тому, кто совершит молитву в Ночь предопределения с верой и надеждой на награду от Аллаха, будут прощены все его прошлые грехи

Хадиса Анаса ибн Малика:

Наступил этот месяц, и в нем есть ночь лучше тысячи месяцев. Лишённый её благ поистине лишен всех благ. Никто не лишён её благословений, кроме поистине несчастных 

Что нужно делать в Ночь предопределения?

Ляйлят аль-Кадр  - время усердной молитвы и размышлений. В эту ночь мусульмане стараются стать ближе к Аллаху, в том числе посредством: 

  • чтения намазов Иша и Таравих; 
  • чтения молитв о даровании прощения; 
  • вдумчивого прочтения Корана; 
  • милостыни и помощи нуждающимся, которые приносят многократное вознаграждение. 

Молитвы в Ночь предопределения 

Чаще всего в Ляйлятуль Кадр верующие молятся о прощении, наставлении, успехе в делах, защите и возможности попасть в Джаннат. 

Лучшей дуа в Ночь предопределения считается та, которой посланник Аллаха научил свою любимую жену Айшу:

О Аллах, самый Всепрощающий из всех. Ты любишь прощать, прости же и меня!

Еще одна молитва о прощении звучит так:

О Аллах, прости все мои грехи, малые и большие, ранние и последние, явные и тайные! 

О защите можно попросить такой дуа:

О Аллах, защити нас от испытаний, видимых и скрытых, и убереги от всякого зла! 

Короткая и сильная дуа в ночь Ляйлят аль-Кадр:

Всевышний наш, прими нашу молитву. Воистину, Ты Всеслышащий, Всезнающий. Прими наше покаяние. Воистину, Ты Принимающий наше покаяние, самый Милосердный!

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
425 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.