Регионам СКФО прочат роль драйвера российской биоэкономики

Огромные запасы биологического сырья и научный потенциал республик Северного Кавказа позволяют региону активно развивать российскую биоэкономику, отметил глава НИЦ Курчатовского института.

Республики Северного Кавказа обладают огромным запасом биологического сырья, и в союзе с мощным научным потенциалом вузов Северо-Кавказского федерального округа регион может стать одним из драйверов проекта по развитию биоэкономики в России, заявил в ходе свое рабочей поездки в Ставрополь президент Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Если говорить про Северный Кавказ, здесь много чего есть. …Запущен по решению президента РФ нацпроект по биоэкономике, Курчатовский институт является головной организацией. Важно, что регион, в котором огромное количество биологического сырья и где есть колоссальный научный потенциал, может быть одним из драйверов развития этого уникального проекта"

- Михаил Ковальчук

Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" заработал в нынешнем 2026 году, он направлен на рациональное использование биологических ресурсов и применение биотехнологий в научной, технологической и экономической деятельности, передает портал "Это Кавказ".

Проект подразумевает активное развитие биотехнологий и последующее их внедрение в аграрную и лесную промышленность страны, а также использование биодобавок в медицине, ветеринарии, экологии и энергетике.