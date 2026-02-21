Из Азербайджана в Армению отправляется партия российского зерна весом более 1 тыс т

Более тысячи тонн российского зерна направлено по железной дороге в Армению. Транзит этой крупной партии осуществляется по налаженному транспортному коридору через территории Азербайджана и Грузии.

Очередной грузовой состав с 1023 тоннами российского зерна направился из Азербайджана в Армению. Транзитный маршрут традиционно пролегает через грузинскую территорию. Сам эшелон состоит из 11 вагонов, перевозящих сельскохозяйственную продукцию из России.

Как пишут азербайджанские СМИ, текущая поставка осуществляется по утвержденной схеме движения. Поезд, который вышел со станции Баладжары — крупного железнодорожного узла, расположенного на Апшеронском полуострове и административно входящего в Бинагадинский район города Баку — пересечет азербайджано-грузинскую границу на железнодорожном узле Беюк-Кясик. В дальнейшем транзит продолжится по территории Грузии, откуда состав проследует непосредственно к конечному пункту назначения.

Практика подобных перевозок уже налажена: 9 марта по аналогичному транзитному пути армянской стороне успешно доставили 488 тонн российского зерна.

Напомним, что в целом транзитные перевозки по данному логистическому коридору стартовали с конца 2025 года.