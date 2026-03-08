Посольство Нидерландов эвакуировано из Ирана в Азербайджан

Посольство Нидерландов временно переехало из Тегерана в Баку. Мера связана с соображениями безопасности дипперсонала.

Глава посольства Нидерландов в Иране Эмиль Де Бонт сообщил, что временно дипмиссия будет работать из Азербайджана.

Заявление посол сделал после пересечения границы Ирана с Азербайджаном через пограничный пункт пропуска "Астара", в АР прибыл сегодня нидерландский посол и еще трое сотрудников посольства.

"К сожалению, из-за ситуации с безопасностью мы решили временно приостановить нашу деятельность в Тегеране, переместив наше посольство сюда (в Азербайджан - ред.) по соображениям безопасности"

– Эмиль Де Бонт

Он выразил надежду, что вскоре дипломаты будут снова работать из Тегерана, когда обстановка станет более спокойной.

Также 10 марта из Ирана в Азербайджан было эвакуировано посольство Алжира – девять сотрудников.