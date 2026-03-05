Система Patriot была развернута в Малатье из-за напряженности в регионе – Минобороны Турции

В турецком военном ведомстве заявили о том, что система противоракетной обороны НАТО Patriot была развернута на территории страны по причине усиленных мер безопасности на фоне неспокойности в регионе.

На территории турецкого города Малатья была развернута система противоракетной обороны НАТО Patriot, сообщили в министерстве обороны Турции.

Уточняется, что это было сделано в качестве усиленных мер противовоздушной и противоракетной обороны из-за повышенной напряженности в регионе.

Как пояснили в военном ведомстве, в настоящее время система готовится к состоянию оперативной готовности, чтобы в случае необходимости осуществить защиту воздушного пространства страны.

В контексте общей ситуации на Ближнем Востоке турецкое руководство тесно координирует вои действия с НАТО и союзными странами, уточнили в сообщении.