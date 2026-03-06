Минобороны Азербайджана решительно осудило ракетную атаку по Турции

Азербайджанское министерство обороны выразило решительное осуждение в связи с ракетной атакой, совершенной сегодня на территорию Турции.
В нем говорится, что такие действия несут серьезную угрозу для мира и безопасности в регионе, они охарактеризованы как недопустимые.
В заявлении выражается полная солидарность с братской Азербайджану Турцией.
"Поддерживаем усилия правительства Турции, направленные на обеспечение безопасности населения и территории страны. Азербайджан решительно стоит рядом с Турцией"
– Минобороны Азербайджана