Минобороны Азербайджана решительно осудило ракетную атаку по Турции

Министерство обороны Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанское министерство обороны выразило решительное осуждение в связи с ракетной атакой, совершенной сегодня на территорию Турции.

Сегодня Минобороны Азербайджана решительно осудило атаку, совершенную ракетами на территорию Турции, такое сообщение распространила пресс-служба оборонного ведомства.

В нем говорится, что такие действия несут серьезную угрозу для мира и безопасности в регионе, они охарактеризованы как недопустимые.

В заявлении выражается полная солидарность с братской Азербайджану Турцией.

"Поддерживаем усилия правительства Турции, направленные на обеспечение безопасности населения и территории страны. Азербайджан решительно стоит рядом с Турцией"

– Минобороны Азербайджана

