Летом на отдыхе в Крыму можно будет посмотреть спектакли московских театров

Театры Москвы будущим летом готовят настоящую экспансию в Крым – полуостров с гастролями посетят как минимум три именитых столичных театра, в числе которых - Государственный академический и Русский драматический театры.

Летом Крым ждут новые гастроли московских театров, сообщила в на пресс-конференции министр культуры республики Татьяна Манежина.

Уже известно, что Государственный академический музыкальный театр порадует зрителей мюзиклами "Алые паруса" и "Сверчок на печи", а Русский драматический театр – своими постановками "В ожидании сердца" и "Эдит Пиаф", передает "АиФ-Крым".

Не отстают от столичных и крымские театры – их гастроли пройдут во Владикавказе, Новороссийске и Нижнем Новгороде.

Крымский музыкальный театр в апреле отправится в Новороссийск, Липецк, Краснодар, Иваново и Севастополь, а Крымский ТЮЗ покажет свои спектакли "Легенды Крыма", "Вождь краснокожих" и "Дядюшкин сон".

График гастролей еще уточняется – он станет известен позже. Пока с уверенностью можно сказать, что помимо гостей из столицы в Крыму выступят театры из Донецка и Мариуполя, всего в 2026 году театральные коллективы покажут как минимум 19 новых спектаклей и концертов.