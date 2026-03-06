У Ирана все меньше ракет и дронов – Дональд Трамп

В ходе первых восьми дней войны против Ирана большая часть ракет и беспилотников КСИР либо пошла на контратаки, либо была взорвана США и Израилем, рассказал президент США Дональд Трамп, выразив уверенность в том, что план по ликвидации ракетной программы ИРИ быстро продвигается к логическому концу.

Президент США Дональд Трамп озвучил ожидания Белого дома о скором прекращении военной активности Корпуса стражей Исламской революции в связи с исчерпанием запасов ракет и беспилотников в арсеналах Ирана.

Часть ракет и БПЛА КСИР истратил за первые восемь дней новой войны на удары по Израилю, базам США на Ближнем Востоке и гражданским объектам в соседних государствах, а часть была ликвидирована в ходе атак ЦАХАЛ и американских войск на военные цели в Иране.

По оценке Трампа, в совокупности с частичной дезорганизацией иранского государства после убийства верховного лидера Али Хаменеи и ряда лиц в высшем руководстве ИРИ это приближает победу США.

"Ракеты были взорваны, их осталось очень мало. Дроны взорваны, заводы подрываются прямо сейчас. ВМС уничтожены, ВВС уничтожены, каждый военный элемент уничтожен. Их руководство уничтожено"

– Дональд Трамп

Американский лидер добавил, что в таких условиях Вашингтону уже безразлично, будут ли европейские государства подключаться к войне против Ирана в той или иной перспективе.

"Мне все равно. Они могут делать все, что пожелают. Преданные уже участвуют"

– Дональд Трамп