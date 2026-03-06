США и Израиль задумались о самостоятельном вывозе урана из Ирана - СМИ

У потенциальной сухопутной операции США и Израиля в Иране появилась цель: изъятие высокообогащенного урана с завода в Исфахане, чтобы Тегеран физически не смог создать атомную бомбу. Американские СМИ пишут, что операция возможна при снижении оборонного потенциала Ирана.

Американским СМИ удалось выяснить планы Вашингтона и Тель-Авива по ликвидации запасов обогащенного урана в Иране – если об этом не удастся договориться с властями Исламской Республики, уран придется вывозить собственными силами после значительного ослабления иранской обороноспособности.

Военно-информационный портал Axios пишет о самих планах, а New York Times поясняет причины, по которым США и Израиль начали разработку урановой операции: у Вашингтона и Тель-Авива выросли опасения, что Тегеран успеет за время нынешних боевых действий перепрятать запасы высокообогащенного урана из тех локаций, который известны ЦРУ и Моссаду.

В первую очередь речь идет о подземном ядерном заводе в Исфахане, разрушенном 22 июня 2025 года в результате американского ракетно-бомбового удара. Из-за бомбардировки хранилище 60%-ного урана оказалось под завалами на большой глубине, и Тегеран временно утратил доступ к нему – однако за прошедшие восемь месяцев, согласно данным ЦРУ, иранским строителям удалось создать в руинах небольшой проход.

"Американские разведслужбы пришли к выводу, что Иран или потенциально другая группа может добраться до главного хранилища высокообогащенного урана Ирана, несмотря на то, что оно было погребено под ядерным объектом страны в Исфахане в результате американских ударов в прошлом году"

– New York Times

Завод в Исфахане находится на особом контроле американской разведки, однако риск эвакуации иранскими властями запасов урана, пригодного для создания ядерного оружия, все равно есть.

Именно в связи с этим сразу несколько источников Axios говорят о вероятности короткой наземной операции в Иране войск США и Израиля с целью вывоза иранского урана с территории ИРИ. Скорее всего, она пройдет в том же Исфахане и на сравнительно позднем этапе войны, поскольку руководству обоих государств необходим успех.

Возможно даже участие в операции экспертов МАГАТЭ, чтобы обеспечить безопасность манипуляций с радиоактивным материалом. Если же по каким-то причинам уран окажется невозможным быстро вывезти из Ирана (к примеру, из-за его ограниченной доступности, о чем пишет New York Times), те же эксперты МАГАТЭ смогут на месте обеднить иранские запасы, переработав 60%-й уран в низкообогащенное состояние.