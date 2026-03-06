ОАЭ опровергли участие в атаках на Иран

Высокий представитель Объединенных Арабских Эмиратов в беседе с The Jerusalem Post назвал фейком сообщение портала Ynet о начале участия эмиратских войск в американо-израильской войне против Ирана.
Сегодня днем Ynet и несколько других СМИ Израиля вслед за ним опубликовали сообщения о якобы нанесении Эмиратами ракетного удара по Ирану в качестве военного ответа на массированные ракетные и беспилотные атаки Корпуса стражей Исламской революции на объекты в ОАЭ.
Источник JP в Абу-Даби решительно отверг эти утверждения. Также чиновник подчеркнул, что войска ОАЭ никогда не стали бы атаковать гражданские цели в какой бы то ни было стране, в то время как Ynet утверждал, что в результате получил повреждения иранский завод по опреснению морской воды.
В JP добавили, что и ЦАХАЛ не подтверждает атаку на опреснительное предприятие в Иране.