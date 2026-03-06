ОАЭ опровергли участие в атаках на Иран

ОАЭ не били по опреснительному заводу в Иране, как ранее заявили в ряде СМИ Израиля, – об этом, отрицая участие Эмиратов в ударах по Ирану, заявил источник The Jerusalem Post.

Высокий представитель Объединенных Арабских Эмиратов в беседе с The Jerusalem Post назвал фейком сообщение портала Ynet о начале участия эмиратских войск в американо-израильской войне против Ирана.

Сегодня днем Ynet и несколько других СМИ Израиля вслед за ним опубликовали сообщения о якобы нанесении Эмиратами ракетного удара по Ирану в качестве военного ответа на массированные ракетные и беспилотные атаки Корпуса стражей Исламской революции на объекты в ОАЭ.

Источник JP в Абу-Даби решительно отверг эти утверждения. Также чиновник подчеркнул, что войска ОАЭ никогда не стали бы атаковать гражданские цели в какой бы то ни было стране, в то время как Ynet утверждал, что в результате получил повреждения иранский завод по опреснению морской воды.

В JP добавили, что и ЦАХАЛ не подтверждает атаку на опреснительное предприятие в Иране.