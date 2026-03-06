Венгрия предложила ЕС снять санкции с России из-за иранской войны

Евросоюзу стоит рассмотреть незамедлительное снятие санкций, связанных с российской нефтью, иначе, на фоне конфликта на Ближнем Востоке, возможен резкий рост цен и дефицит энергоносителей, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам экстренных заседаний советов обороны и энергобезопасности, созванных премьер-министром страны Виктором Орбаном.
"В нынешней ситуации Европейский союз должен незамедлительно принять меры. Чтобы предотвратить резкое повышение цен, необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей во всех регионах Европы"
– Петер Сийярто
Он добавил, что "если Брюссель не отменит запрет на импорт российских нефти и газа, если он не отменит санкции", экономик ЕС ждет чрезвычайно сильный удар в связи с ростом цен на энергоносители.
На нефтяные цены влияет, в том числе, закрытие Ормузского пролива, через который на глобальный рынок поступает треть всей нефти и 20% мирового СПГ.
"Таким образом, из-за войны на Ближнем Востоке значительная часть нефти выводится с мирового рынка. <…> В то же время Европа испытывает нехватку нефти и других энергоносителей не только из-за войны на Ближнем Востоке, но и из-за исключения российских энергоносителей"
– Петер Сийярто
Глава венгерского МИД предрек резкий рост цен в Европе, в том случае, "если Брюссель не разрешит российским энергоносителям вернуться на европейский рынок". Дипломат призвал руководство Евросоюза "действовать незамедлительно, без идеологических предрассудков, руководствуясь интересами народов Европы и европейской экономики".