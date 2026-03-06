Конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива может вызвать резкий рост цен в Европе и дефицит нефтепродуктов – решение власти Венгрии видят в снятии запрета на импорт российской нефти.

Евросоюзу стоит рассмотреть незамедлительное снятие санкций, связанных с российской нефтью, иначе, на фоне конфликта на Ближнем Востоке, возможен резкий рост цен и дефицит энергоносителей, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам экстренных заседаний советов обороны и энергобезопасности, созванных премьер-министром страны Виктором Орбаном.

"В нынешней ситуации Европейский союз должен незамедлительно принять меры. Чтобы предотвратить резкое повышение цен, необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей во всех регионах Европы"

– Петер Сийярто

Он добавил, что "если Брюссель не отменит запрет на импорт российских нефти и газа, если он не отменит санкции", экономик ЕС ждет чрезвычайно сильный удар в связи с ростом цен на энергоносители.

На нефтяные цены влияет, в том числе, закрытие Ормузского пролива, через который на глобальный рынок поступает треть всей нефти и 20% мирового СПГ.

"Таким образом, из-за войны на Ближнем Востоке значительная часть нефти выводится с мирового рынка. <…> В то же время Европа испытывает нехватку нефти и других энергоносителей не только из-за войны на Ближнем Востоке, но и из-за исключения российских энергоносителей"

– Петер Сийярто

Глава венгерского МИД предрек резкий рост цен в Европе, в том случае, "если Брюссель не разрешит российским энергоносителям вернуться на европейский рынок". Дипломат призвал руководство Евросоюза "действовать незамедлительно, без идеологических предрассудков, руководствуясь интересами народов Европы и европейской экономики".