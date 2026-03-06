Вестник Кавказа

Ильхам Алиев поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением на пост верховного лидера Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи поздравительное письмо в связи с его назначением на этот пост.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил верховного лидера Ирана аятоллу Моджтабу Хаменеи в связи с его назначением на этот пост, направив ему поздравительное письмо.

В письме глава азербайджанского государства вновь выразил соболезнования в связи с трагической гибелью отца Моджтабы – Али Хаменеи.

Ильхам Алиев напомнил, что отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на воле народов, которые исторически живут в условиях добрососедства и дружбы.

Президент Азербайджана выразил надежду на то, что Баку и Тегеран будут совместно действовать для развития межгосударственных связей в русле взаимоуважения и обоюдного доверия, в соответствии с интересами обоих народов.

1490 просмотров

