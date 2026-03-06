Иранского посла вызвали в МИД Турции – СМИ

Посол Ирана в Турции сегодня вечером был вызван в МИД Турции, сообщают СМИ. Поводом для вызова послужил новый инцидент в турецком воздушном пространстве.

В понедельник вечером посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабибуллазаде был вызван в МИД Турции, такое сообщение распространил канал NTV, сославшись на источник в министерстве.

Уточняется, что главу иранской дипмиссии вызвали во внешнеполитическое ведомство Турции в связи с еще одним инцидентом в ее воздушном пространстве.

В МИД иранскому дипломату выразили обеспокоенность турецкой стороны запуском еще одной баллистической ракеты в направлении Турции – она была нейтрализована в воздушном пространстве Турции.

Напомним, что 4 марта ракета, запущенная с территории Ирана, прошла через воздушное пространство Ирака и Сирии и была нейтрализована силами НАТО в момент, когда направлялась в сторону Турции.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Эрдоган напомнил, что протесты Анкары по поводу инцидента с ракетой 4 марта были переданы Тегерану, но, несмотря на искренние предупреждения со стороны Анкары, продолжают совершаться провокационные поступки, которые могут осложнить турецко-иранскую дружбу. Глава государства отметил недопустимость возникновения проблем, которые могли бы помешать многолетней истории соседства двух стран, и подчеркнул, что Турция против кровопролития.