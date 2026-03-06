Эрдоган: Турция против кровопролития

Турецкая сторона выступает против кровопролития, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, прошедшего под его председательством
Он напомнил, что 4 марта силы НАТО нейтрализовали ракету, которая была выпущена из Ирана: после пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии она направлялась в сторону Турции.
Эрдоган подчеркнул, что все протесты Анкары по этому вопросу были переданы Тегерану.
В то же время он констатировал, что, невзирая на искренние предупреждения со стороны Турции, продолжают предприниматься провокационные поступки, которые могут осложнить дружбу между Турцией и Ираном.
"Не должно возникать проблем, которые омрачат нашу многолетнюю историю соседства. Мы выступаем против кровопролития"
– Реджеп Тайип Эрдоган