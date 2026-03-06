Эрдоган: Турция против кровопролития

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с комментарием по поводу ситуации с ракетной атакой по территории Турции. Он подчеркнул, что Анкара выступает против кровопролития.

Турецкая сторона выступает против кровопролития, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, прошедшего под его председательством

Он напомнил, что 4 марта силы НАТО нейтрализовали ракету, которая была выпущена из Ирана: после пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии она направлялась в сторону Турции.

Эрдоган подчеркнул, что все протесты Анкары по этому вопросу были переданы Тегерану.

В то же время он констатировал, что, невзирая на искренние предупреждения со стороны Турции, продолжают предприниматься провокационные поступки, которые могут осложнить дружбу между Турцией и Ираном.

"Не должно возникать проблем, которые омрачат нашу многолетнюю историю соседства. Мы выступаем против кровопролития"

– Реджеп Тайип Эрдоган