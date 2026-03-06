Никол Пашинян поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян поздравил Моджтабу Хаменеи по случаю его избрания верховным лидером Ирана, текст поздравительного послания опубликовала пресс-служба главы правительства РА.

"Поздравляю вас с избранием на пост верховного лидера Исламской революции"

– Никол Пашинян

Премьер-министр Армении выразил уверенность в том, что прочные армяно-иранские связи будут развиваться и в дальнейшем, достигая новых успехов.

Кроме того, Никол Пашинян пожелал дружественному иранскому народу процветания и прочного мира.

Ранее поздравления Моджтабе Хаменеи направили президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев.