Никол Пашинян поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян поздравил Моджтабу Хаменеи по случаю его избрания верховным лидером Ирана, текст поздравительного послания опубликовала пресс-служба главы правительства РА.
"Поздравляю вас с избранием на пост верховного лидера Исламской революции"
– Никол Пашинян
Премьер-министр Армении выразил уверенность в том, что прочные армяно-иранские связи будут развиваться и в дальнейшем, достигая новых успехов.
Кроме того, Никол Пашинян пожелал дружественному иранскому народу процветания и прочного мира.
Ранее поздравления Моджтабе Хаменеи направили президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев.