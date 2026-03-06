Макрон анонсировал оборонную операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о подготовке оборонной операции, участники которой займутся обеспечением безопасности при движении судов в Ормузском проливе.
"Мы сейчас готовим вместе с европейскими и неевропейскими партнерами оборонную миссию, которая предназначена для того, чтобы, как только это станет возможным после выхода из самой горячей фазы конфликта, обеспечить сопровождение контейнеровозов и танкеров, чтобы постепенно вновь открыть Ормузский пролив"
– Эммануэль Макрон
Глава государства обратил внимание на необходимость этой операции, которая необходима для того, чтобы суда снова могли вывозить нефть и газ с Ближнего Востока. Макрон напомнил, что этот регион играет ключевую роль для торговли во всем мире.