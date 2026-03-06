Вестник Кавказа

Макрон анонсировал оборонную операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о подготовке оборонной операции, участники которой займутся обеспечением безопасности при движении судов в Ормузском проливе.

Франция в данный момент готовит операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе, такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон.

"Мы сейчас готовим вместе с европейскими и неевропейскими партнерами оборонную миссию, которая предназначена для того, чтобы, как только это станет возможным после выхода из самой горячей фазы конфликта, обеспечить сопровождение контейнеровозов и танкеров, чтобы постепенно вновь открыть Ормузский пролив"

– Эммануэль Макрон

Глава государства обратил внимание на необходимость этой операции, которая необходима для того, чтобы суда снова могли вывозить нефть и газ с Ближнего Востока. Макрон напомнил, что этот регион играет ключевую роль для торговли во всем мире.

