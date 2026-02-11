Вестник Кавказа

Из Азербайджана в Армению отправлены семь вагонов с российским зерном

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки российского зерна в Армению через территорию Азербайджана продолжаются. В понедельник отправлены семь вагонов.

Сегодня из Азербайджана с железнодорожной станции Биляджары в Армению был отправлен транзитом грузовой поезд с российским зерном, в составе 7 вагонов.

В Армению через Азербайджан в понедельник перевозится 488 т зерна из РФ.

Последний раз состав с зерном для Армении прошел транзитом через Азербайджан более месяца назад – 4 февраля.

Всего с начала транзитных поставок Армения получила уже более 21 тыс т зерна (302 вагона), а также 610 т удобрений (9 вагонов).

Поезд, выехав со станции Биляджары проследует через станцию "Бёюк Кясик" в Грузию, откуда состав с зерном будет отправлен в Армению.

