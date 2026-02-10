РЖД запустили регулярные зерновые перевозки из РФ в Армению через Азербайджан

Перевозки российского зерна в Армению через Азербайджан стали регулярными. В РЖД заявили, что маршрут запустили после снятия ограничений на транзит, и его планируют развивать.

РЖД вывели на регулярный график перевозки зерна из России в Армению транзитом через Азербайджан, сообщил первый замглавы российского железнодорожного ведомства Сергей Павлов.

Первая за долгое время партия зерна пошла по этому маршруту еще в ноябре прошлого года, после того, как ограничения на транзит через Азербайджан были сняты, отметил представитель РЖД.

"Сейчас поставки стали регулярными. Планируем и дальше развивать перевозки по этому маршруту"

— Сергей Павлов