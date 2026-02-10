Командир снайперов ХАМАС убит в секторе Газа

В Израиле подтвердили ликвидацию командира снайперов ХАМАС. Это произошло в северной части сектора Газа.

Израиль ликвидировал командира снайперов радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщает Армия обороны Еврейского государства (ЦАХАЛ) и Службы безопасности (ШАБАК).

В совместном заявлении подчеркивается, что Ахмад Хасан был нейтрализован в ответ на вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня в начале текущей недели. Это произошло на севере сектора Газа.

"Ахмад Хасан был главой снайперского отряда в батальоне ХАМАС в Бейт-Хануне и недавно был идентифицирован как человек, работающий над продвижением дополнительных планов террористических атак против солдат ЦАХАЛ. Террорист возглавил нападение, в результате которого 7 июля 2025 года были убиты старшие сержанты – Биньямин Асулин, Ноам Аарон Мусгадиан, Меир Шимон Амар и Моше Шмуэль Нолл, а также сержант Моше Нисим Фреч"

– пресс-службы ЦАХАЛ и ШАБАК

Кроме того, в сообщении говорится о том, что террорист участвовал в подготовке терактов, случившихся 19 и 24 апреля 2025 года.

"Армия обороны Израиля будет продолжать противодействовать любым попыткам террористических организаций в секторе Газа совершать террористические атаки против войск ЦАХАЛ и Государства Израиль"

– пресс-служба ЦАХАЛ