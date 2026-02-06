Вестник Кавказа

На нацпроекты в Дагестане направят свыше 26 млрд рублей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Объем федерального финансирования нацпроектов в Дагестане показывает положительную динамику: в 2026 году он превысит 26 млрд рублей. Средства распределят между 12 инициативами.

Более 26 млрд рублей будет выделено Дагестану в 2026 году в рамках федерального финансирования национальных проектов. Средства пойдут на 12 различных программ, сообщил министр экономики региона Гаджи Султанов.

"На текущий год финансирование по заключенным в декабре 2025 года соглашениям составляет чуть больше 26 млрд рублей, что говорит о положительной динамике увеличения объема федеральных средств"

— Гаджи Султанов

Дагестанский министр подчеркнул, что выделенные средства пойдут также на сферу логистики: более 800 млн рублей будет выделено на обеспечение функционирования общественного транспорта в регионе.

Султанов пояснил, что проект является частью федеральной программы "Инфраструктура для жизни" и ставит своей целью развитие городской среды и оптимизацию работы городской инфраструктуры.

Также во время пресс-конференции были затронуты и итоги работ и проектов, реализованных за минувший 2025 год. Так, республика ввела в эксплуатацию 20 объектов, включая 6 систем газоснабжения и 2 водоснабжения, а также 9 школ.

Глава профильного ведомства также привел структуру финансирования: общая сумма в 19,6 млрд рублей сложилась из более чем 4 млрд федеральных средств и 15,5 млрд рублей республиканского бюджета.

