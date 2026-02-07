Росавиация готова возобновить полеты в США

Российская сторона, заявили в Росавиации, в целом готова к возобновлению полетов с Америкой, однако есть несколько моментов, которые необходимо будет учесть.

Полеты между Россией и США вполне могут быть возобновлены, однако есть несколько "но", заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Он напомнил, что инициатива по ограничению полетов исходила от Соединенных Штатов, с российской стороны это была зеркальная мера.

"И при возобновлении авиасообщения мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений, тем, что наши воздушные суда, которые туда прибудут, не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна"

– Дмитрий Ядров

Глава авиационного ведомства также обратил внимание на то, что при взаимном открытии авиасообщения американские авиакомпании получат ряд преимуществ: они смогут лететь в Москву напрямую, а российским перевозчикам придется "облетать Европу".

В целом же, указал Ядров, Росавиация готова к возобновлению авиасообщения с Америкой.