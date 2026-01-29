Контакты Россия-НАТО продолжаются, но спорадически – посол

Россия и НАТО продолжают поддерживать контакты, но они реализуются лишь спорадически, рассказал посол России в Бельгии Денис Гончар.
Он пояснил, что именно возглавляемая им дипмиссия играет роль пункта для экстренной связи, о чем осведомлены и в НАТО.
"Контакты как по дипломатическим, так и по военным линиям сохраняются, но носят спорадический характер и в основном касаются деэскалации при конкретных инцидентах"
– Денис Гончар
Дипломат констатировал, что в Москве не наблюдают готовности со стороны руководства НАТО к восстановлению содержательного диалога на равных правах, передает РИА Новости.
Посол отметил, что альянс продолжает придерживаться конфронтационной позиции, которая становится еще более деструктивной из-за русофобии, проявляемой руководством НАТО.