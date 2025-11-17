Армения намерена восстановить авиасообщение с Казахстаном

Заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Армен Симонян сегодня принял казахстанскую делегацию, обсудив с ней вопросы восстановления прямых авиарейсов между двумя странами.

Тема восстановления прямых авиарейсов между городами Армении и Казахстана сегодня обсуждалась на встрече заместителя министра территориального управления и инфраструктуры Армении Армена Симоняна и казахстанской делегации во главе с послом Казахстана в стране Болатом Иманбаевым в Ереване, сообщила пресс-служба министерства.

"Заместитель министра приветствовал гостей и подчеркнул углубление партнерства между двумя странами. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся восстановления прямых рейсов между двумя странами"

- пресс-служба Мининфраструктуры Армении

Еще один вопрос, который обсудили стороны - возможность сотрудничества в этом направлении с новыми авиакомпаниями, передает NEWS.am.

Также стороны обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Обсуждения будут продолжены, добавили в пресс-службе.