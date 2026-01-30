Объем российских золотых резервов превысил $400 млрд

Запасы золота на счетах ЦБ РФ превысили $400 млрд к концу января. В общей структуре драгметалл стал составлять почти половину резервов страны.

Размер золотых резервов РФ в январе этого года превысил $400 млрд, передают российские СМИ.

Центробанк увеличил вложения в драгметалл в январе на более чем 23%. Сейчас запасы золота российского ЦБ оцениваются в примерно $403 млрд.

По данным финансового регулятора, доля золота в общей структуре резервов поднялась до 48%, что стало рекордом за 30 лет.

Отметим, что международные резервы страны (иностранная валюта и золото) достигли к концу прошлого месяца $826 млрд. За одну неделю сумма выросла почти на $40 млрд.