Глава МИД Азербайджана рассказал о стратегическом партнерстве Баку и Пекина

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов дал интервью китайской газете Global Times, в котором дал детальную оценку нынешним отношениям Баку и Пекина и рассказал о дальнейшем их развитии.

Всеобъемлющее стратегическое партнерство Азербайджана и Китая носит долгосрочный и многоплановый характер, оно - один из приоритетов внешней политики Баку, поведал в интервью китайской газете Global Times глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Ключевыми элементами партнерства являются политическое доверие, диалог на высоком уровне, экономическое сотрудничество, развитие транспортной взаимосвязанности, укрепление Среднего коридора, а также взаимодействие в сфере "зеленой" энергетики, образования, культуры и гуманитарных обменов"

- Джейхун Байрамов

Говоря о внешней политике, глава министерства иностранных дел Азербайджана подчеркнул: Баку неизменно поддерживает принцип "одного Китая", не признает независимости Тайваня и не примет никаких действий, подрывающих региональную стабильность, что отражает приверженность страны международному праву и суверенному равенству государств.

Также Азербайджан придает большое значение региональным многосторонним механизмам как инструментам диалога и доверия, поддерживая выдвинутые Китаем глобальные инициативы в сфере развития, безопасности, цивилизационного диалога и управления, которые полностью соответствуют принципам многосторонности и международного права, отметил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Также дипломат подчеркнул роль Азербайджана как надежного транзитного узла в контексте инициативы "Один пояс – один путь", в рамках которой Средний коридор и Зангезурский коридор рассматриваются как взаимодополняющие элементы евразийской транспортной сети.

В целом Баку видит согласование национальных стратегий как источник долгосрочных экономических выгод и фактор региональной стабильности, добавил Джейхун Байрамов.