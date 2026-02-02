Вестник Кавказа

Биньямин Нетаньяху пригласил Ильхама Алиева в Израиль

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху передал приветствия главе АР Ильхаму Алиеву, а также пригласил нанести визит в страну.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху направил приглашение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву посетить Иерусалим, а также передал приветствия главе АР. 

"Мы всегда говорим: "В следующем году в Иерусалиме". Скажите ему (Ильхаму Алиеву – ред.): "В этом году в Иерусалиме". Пусть он приедет и посетит нас. Его будут очень тепло приветствовать"

– Биньямин Нетаньяху 

Слова Нетаньяху были произнесены на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве в сфере ИИ между Баку и Тель-Авивом.

