Биньямин Нетаньяху пригласил Ильхама Алиева в Израиль

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху направил приглашение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву посетить Иерусалим, а также передал приветствия главе АР.
"Мы всегда говорим: "В следующем году в Иерусалиме". Скажите ему (Ильхаму Алиеву – ред.): "В этом году в Иерусалиме". Пусть он приедет и посетит нас. Его будут очень тепло приветствовать"
– Биньямин Нетаньяху
Слова Нетаньяху были произнесены на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве в сфере ИИ между Баку и Тель-Авивом.