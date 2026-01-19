Вестник Кавказа

США импортировали свинец из России впервые с 2022 года

Морской контейнеровоз
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Соединенные Штаты впервые с 2022 года импортировали из РФ свинец. Россия заняла 8-е место в общей структуре импорта этого металла.

Россия экспортировала свинец в США впервые с 2022 года. Поставки пришлись на ноябрь прошлого года, передает статслужба Соединенных Штатов. 

Компании из США закупили российского металла на $50 тыс. Последние крупные поставки российского свинца пришлись на март 2022 года, когда стоимость импортированного ресурса составила $6,7 млн. 

Несмотря на скромные размеры ноябрьских поставок, РФ смогла войти в десятку основных поставщиков свинца в США, заняв 8-е место, передает РИА Новости. 

Ранее стало известно, что США впервые за четыре года поставили в Россию ювелирные изделия.

