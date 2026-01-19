АЭС "Аккую" оснастили трансформаторами

На атомной станции "Аккую" в Турции установлены блочные трансформаторы на первом энергоблоке. С их помощью энергия будет передаваться на распределитель, и далее в энергетическую систему страны.

На первой в Турции атомной электростанции "Аккую", которая строится "Росатомом" на первом энергетическом блоке установлены блочные трансформаторы, рассказал гендиректор "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких.

"Блочные повышающие трансформаторы – один из главных элементов системы выдачи мощности энергоблока. Через них электроэнергия, вырабатываемая турбогенератором, будет передаваться на комплектное распределительное устройство, и далее – в объединенную энергосистему Турецкой Республики"

– Сергей Буцких

В настоящее время идет монтаж, затем будет проведена серия высоковольтных испытаний.

Запуск первого энергоблока на объекте запланирован на 2026 год, на конец января его строительство завершено на 99%.