Главы Газпрома и китайской CNPC встретились в Пекине

Председатель правления российской компании Газпром Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян встретились в Пекине, такое сообщение распространила пресс-служба Газпрома.
В сообщении говорится, что участники переговоров в ходе встречи поговорили о различных вопросах взаимодействия. Рассматривалось сотрудничество как по текущим, так и по будущим проектам.