Главы Газпрома и китайской CNPC встретились в Пекине

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководители российского Газпрома и китайской компании CNPC Алексей Миллер и Дай Хоулян провели встречу в Пекине.

Председатель правления российской компании Газпром Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян встретились в Пекине, такое сообщение распространила пресс-служба Газпрома.

"В Пекине состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC (Китай) Дай Хоуляна"

– Газпром

В сообщении говорится, что участники переговоров в ходе встречи поговорили о различных вопросах взаимодействия. Рассматривалось сотрудничество как по текущим, так и по будущим проектам.

