Emirates планирует возобновить полеты в Израиль после двухлетнего перерыва

Авиаперевозчик Emirates намерен вернуться в Израиль после двухлетнего перерыва. Компания мониторит ситуацию с безопасностью в регионе.

Авиакомпания Emirates прорабатывает запуск рейсов в Израиль в ближайшие месяцы. Авиаперевозчик не осуществлял полеты в еврейское государство в течение последних двух лет, передает Bloomberg.

По данным издания, Emirates планирует восстановить маршрут до Тель-Авива. Как отметил источник в авиакомпании, пока нет конкретной информации по запуску авиасообщения до аэропорта Бен-Гурион, при этом эскалация напряженности в регионе может повлиять на запуск рейсов.

Отмечается, что авиакомпании Flydubai и Etihad не приостанавливали полеты в Израиль после 2023 года, когда армия еврейского государства начала боевые действия против ХАМАС.