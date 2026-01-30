Вестник Кавказа

Emirates планирует возобновить полеты в Израиль после двухлетнего перерыва

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиаперевозчик Emirates намерен вернуться в Израиль после двухлетнего перерыва. Компания мониторит ситуацию с безопасностью в регионе.

Авиакомпания Emirates прорабатывает запуск рейсов в Израиль в ближайшие месяцы. Авиаперевозчик не осуществлял полеты в еврейское государство в течение последних двух лет, передает Bloomberg. 

По данным издания, Emirates планирует восстановить маршрут до Тель-Авива. Как отметил источник в авиакомпании, пока нет конкретной информации по запуску авиасообщения до аэропорта Бен-Гурион, при этом эскалация напряженности в регионе может повлиять на запуск рейсов.  

Отмечается, что авиакомпании Flydubai и Etihad не приостанавливали полеты в Израиль после 2023 года, когда армия еврейского государства начала боевые действия против ХАМАС.

