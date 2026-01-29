Иранский Бушер тряхнуло землетрясение

Сильное землетрясение произошло сегодня в провинции Бушер на юге Ирана. Магнитуда оценивается в 5,2.

Землетрясение было зафиксировано сегодня утром на юге Ирана, об этом сообщили в Сейсмологическом управлении Тегеранского университета.

Подземные толчки произошли в 08.41 по местному времени в провинции Бушер с эпицентром в районе Асалуйе.

Очаг находился на глубине 18 км. Магнитуда – 5,2.

Сведений о жертвах и разрушениях нет.

Отметим, что в Бушере строится первая в Иране атомная электростанция, проект реализуется при участии "Росатома".