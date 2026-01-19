Более 150 переселенцев вернулись в Ханкенди, Ходжалинский и Агдеринский районы

Почти три десятка семей переселенцев вернулись в город Ханкенди, а также в села Ходжалинского и Агдеринского района

Новый этап возвращения переселенцев на освобожденные территории Азербайджана состоялся сегодня, пишут азербайджанские СМИ.

Очередная группа жителей возвратилась в поселок Кяркиджахан города Ханкенди, в села Ханъюрду и Тезебине Ходжалинского района, а также в село Гасанриз Агдеринского района.

В частности, сегодня в Кяркиджахан переселяются пять семей (25 человек), в Ханъюрду – шесть семей (24 человека), в Тезебине – восемь семей (41 человек), в Гасанриз – десять семей (52 человека).

Всем им были вручены ключи от квартир.

Стоит отметить, что в общей сложности было обеспечено постоянное возвращение в Кяркиджахан 35 семей (140 человек), в село Хаънюрду – 129 семей (455 человек), в село Тезебине – 147 семей (650 человек), в село Гасанриз – 265 семей (1041 человек).