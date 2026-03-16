Президент Казахстана подписал новую Конституцию страны

Сегодня в столице Казахстана Астане прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию новой Конституции (Основного закона) страны, в ходе которого свою подпись под документом поставил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, также он подписал указ о мерах по реализации основного закона, сообщила пресс-служба Акорды.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев скрепил своей подписью Конституцию Республики Казахстан и подписал указ "О мерах по реализации конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года"

Согласно указу президента, теперь оригинал действовавшей до этого Конституции Казахстана 1995 года сдадут в архив, новый Основной закон государства будет храниться у его главы, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров сегодня подвел окончательные итоги референдума по Конституции страны, состоявшегося 15 марта 2026 года: за новый Основной закон проголосовали 87,15% казахстанцев. Общее число казахстанцев, имеющих право участвовать в референдуме, составляло 12 482 613 человек, в голосовании участвовало 9 127 192 или 73,12% из них, за положительное решение вопроса проголосовали 7 954 667 или 87,15% принявших участие в референдуме.