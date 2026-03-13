Вестник Кавказа

В Казахстане приняли новую Конституцию

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана объявили, что референдум по новой Конституции состоялся. Инициативу поддержали 87,15% граждан РК.

Референдум по проекту новой Конституции состоялся в Казахстане. Обновление основного закона страны одобрили 87,15% граждан, проинформировал глава  Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров.

"Число граждан, проголосовавших за положительное решение вынесенного на референдум вопроса о принятии новой конституции республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года, составило 7 миллионов 954 (тысяч) 667 человек, или 87,15%, от принявших участие в голосовании во всех регионах страны"

– Нурлан Абдиров

Как отметил Абдиров, в голосовании приняли участие 9 млн 127 тыс человек, что составило 73% от 12 млн 482 тыс граждан, которые потенциально могли принять участие в референдуме. 

Данные властей республики оказались близки к оценкам сторонних организаций на основании exit poll. По оценкам экспертов, нововведения поддержали от  86,7% до 88,6% граждан центральноазиатской республики. 

Отметим, что обновленная Конституция РК усиливает роль парламента. Также сохранен статус русского языка в качестве официального в государственных учреждений наряду с казахским.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.