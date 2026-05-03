Трамп: цены на нефть рухнут после войны с Ираном

Резкое снижение нефтяных цен прогнозирует президент США Дональд Трамп – по его мнению, нефть подешевеет до небывалого уровня после того, как война против Ирана будет завершена.

"Заблуждались все. Они думали, что энергоносители будут по $300. $300 за баррель. А она (сейчас стоит) примерно по $100 за баррель"

– Дональд Трамп

О ситуации с мировыми ценами на нефть глава Белого дома говорил на мероприятии, посвященном поддержке малого и среднего предпринимательства в Соединенных Штатах. По его прогнозам, нефть сильно подешевеет с окончанием конфликта с Ираном.

"И я прогнозирую, что она очень существенно упадет в цене, когда все это закончится <…> и, думаю, (это произойдет) также очень быстро. До уровней, которых вы никогда не видели"

– Дональд Трамп

Он напомнил, что в Персидском заливе скопились танкеры с нефтью со всего мира, они пока не могут пройти Ормузский пролив. По словам Трампа, эти суда были "похищены" злым местом, но США занимаются решением этой проблемы в рамках операции "Проект свобода".