В Босфоре полностью остановилось судоходство

В Турции сообщили о полной остановке судоходства в проливе Босфор из-за поломки двигателя на грузовом судне.

Движение судов в Босфоре полностью остановилось в связи с поломкой двигателя на сухогрузе Queen Bee под флагом Панамы. Об этом сообщил телеканал Haberturk.

Турецкие власти оперативно направили к сухогрузу Queen Bee катера береговой охраны. В настоящее время специалисты ведут работы по ремонту двигателя и восстановлению движения судов в Босфоре.

Ранее 3 мая в проливе Босфор возникла аналогичная неисправность в двигателе у сухогруза Zaltron. Данное судно также шло под флагом Панамы и следовало из Египта в Россию.