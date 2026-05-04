В Босфоре полностью остановилось судоходство

Босфор
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Турции сообщили о полной остановке судоходства в проливе Босфор из-за поломки двигателя на грузовом судне.

Движение судов в Босфоре полностью остановилось в связи с поломкой двигателя на сухогрузе Queen Bee под флагом Панамы. Об этом сообщил телеканал Haberturk.

Турецкие власти оперативно направили к сухогрузу Queen Bee катера береговой охраны. В настоящее время специалисты ведут работы по ремонту двигателя и восстановлению движения судов в Босфоре.

Ранее 3 мая в проливе Босфор возникла аналогичная неисправность в двигателе у сухогруза Zaltron. Данное судно также шло под флагом Панамы и следовало из Египта в Россию.

