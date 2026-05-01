Из Азербайджана в Армению вновь было отправлено дизельное топливо

Азербайджан направил в Армению дизельное топливо, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Уточняется, что через азербайджанскую территорию в Армению прибудет 8 вагонов с дизельным топливом объемом 479 т
Кроме того, через Азербайджан осуществлена очередная транзитная поставка из России в Армению, сообщила пресс-служба.
Со станции Баладжары в направлении Беюк Кесик отправились 6 вагонов с удобрениями общим весом 402 т.