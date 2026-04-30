ФИФА отменила бан в отношении клуба из Азербайджана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бакинскому "Нефтчи" разрешили регистрировать футболистов. Бан ФИФА, вступивший в силу на этой неделе, отменен.

Международная федерация футбола (ФИФА) официально сняла бан с бакинского "Нефтчи" на покупку игроков. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

Теперь никаких ограничений в отношении столичного клуба нет.

Ранее ФИФА запретила "Нефтчи" приобретать футболистов в течение трех трансферных окон. Сумма, которую бакинцы выплатили бывшему клубу своего нападающего Алессио Курчи, по техническим причинам не отразилась на портале. В связи с этим в отношении клуба был автоматически введен бан.

