ФИФА отменила бан в отношении клуба из Азербайджана

Бакинскому "Нефтчи" разрешили регистрировать футболистов. Бан ФИФА, вступивший в силу на этой неделе, отменен.
Международная федерация футбола (ФИФА) официально сняла бан с бакинского "Нефтчи" на покупку игроков. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.
Теперь никаких ограничений в отношении столичного клуба нет.
Ранее ФИФА запретила "Нефтчи" приобретать футболистов в течение трех трансферных окон. Сумма, которую бакинцы выплатили бывшему клубу своего нападающего Алессио Курчи, по техническим причинам не отразилась на портале. В связи с этим в отношении клуба был автоматически введен бан.