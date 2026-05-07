В Грузии ждут извинений от посла ЕС

Шалва Папуашвили возложил ответственность за событие, произошедшие в октябре прошлого года, на Евросоюз. По словам спикера грузинского парламента, они ждут извинений от посла ЕС.

Евросоюз ответственен за насилие на протестной акции, прошедшей в Грузии день муниципальных выборов в октябре 2025 года. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

"То, что мы видели 4 октября – это целиком и полностью политическая ответственность Брюсселя. Мы видели поддержку Европейской комиссией заранее анонсированного насилия. Также, в тот день, когда шел штурм президентского дворца, через различные социальные сети свержение правительства поддерживали депутат Европарламента Раса Юкнявичене и другие враждебно настроенные по отношению к грузинскому народу лица"

– Шалва Папуашвили

Он подчеркнул, что Тбилиси хочет услышать ответы на целый ряд вопросов. По словам спикера парламента, их должна дать Еврокомиссия, представителем которой является посол Евросоюза.

"Нас интересует ответ Евросоюза: где те европейские ценности, о которых нам говорят? Насилие – это европейская ценность? Оказывается, свержение власти – это европейская ценность, причинение людям вреда – это европейская ценность. На эти вопросы должна ответить Еврокомиссия, а ее представителем является посол Евросоюза"

– спикер парламента республики

Он уточнил, что Грузия ожидает и требует ответа от посла Евросоюза в связи с 4 октября. Шалва Папуашвили отметил, в частности, что посол ЕС должен извиниться перед президентом Грузии за нападение на его дворец со стороны людей, которых они поощряли и подстрекали.

"Намерен ли лично Павел Герчинский извиниться перед президентом Грузии за то, что с 4 октября прошло семь месяцев, а он ни разу не осудил насилие в отношении президентского дворца и президента?"

– спикер грузинского парламента

Напомним, накануне Тбилисский городской суд вынес приговор пяти оппозиционерам за организацию протеста, который власти Грузии назвали попыткой государственного переворота. Им предстоит провести за решеткой ближайшие семь лет. Кроме того, четырем другим фигурантам суд назначил пять лет лишения свободы.