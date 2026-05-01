На Эльбрусе спасли получившего травму ноги туриста

Спасательная операция по поиску мужчины с травмой ноги на Эльбрусе завершилась успешно. Мужчину эвакуировали с высоты более 5 км.

Сотрудники МЧС РФ провели спасательную операцию на Эльбрусе, в ходе которой оказали помощь туристу, получившему повреждение ноги. Мужчину спустили с высоты и передали медицинским работникам.

"На горе Эльбрус (высота 5 200 м) незарегистрированный турист получил травму ноги и попросил о помощи. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России. Поисково-спасательные работы завершены успешно"

– МЧС

Сообщается, что покорять высочайшую гору Европы отправился 61-летний турист из Подмосковья. В спасении мужчины принимали участие 15 человек, было задействовано три единицы техники.

Отметим, что вчера в горах КЧР спасатели нашли пропавших туристок из Астрахани. 25-летние путешественницы не получили ущерба здоровью.