На Эльбрусе спасли получившего травму ноги туриста

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спасательная операция по поиску мужчины с травмой ноги на Эльбрусе завершилась успешно. Мужчину эвакуировали с высоты более 5 км.

Сотрудники МЧС РФ провели спасательную операцию на Эльбрусе, в ходе которой оказали помощь туристу, получившему повреждение ноги.  Мужчину спустили с высоты и передали медицинским работникам. 

"На горе Эльбрус (высота 5 200 м) незарегистрированный турист получил травму ноги и попросил о помощи. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России. Поисково-спасательные работы завершены успешно"

– МЧС 

Сообщается, что покорять высочайшую гору Европы отправился 61-летний турист из Подмосковья. В спасении мужчины принимали участие 15 человек, было задействовано три единицы техники. 

Отметим, что вчера в горах КЧР спасатели нашли пропавших туристок из Астрахани. 25-летние путешественницы не получили ущерба здоровью.

