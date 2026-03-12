Оползень в Грузии частично ограничил движение к границе с Турцией

В среду неподалеку от погранперехода "Сарпи" сошел оползень. В связи с этим движение транспорта в данном районе временно не осуществляется.

В Грузии из-за схода оползня частично ограничено движение транспорта к границе с Турцией. Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

Огромные камни упали на проезжую часть примерно в 500 метрах от пограничного перехода "Сарпи". В результате схода оползня одна из полос оказалась перекрыта.

На место прибыли сотрудники соответствующих служб. Они уже приступили к работе по расчистке дорожного полотна.

Водителей предупреждают, что существует риск образования еще одного оползня. В связи с этим их призывают проявлять осторожность.