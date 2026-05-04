Армения и Франция будут сотрудничать в науке и обороне

Договоренности о сотрудничестве в области обороны и науки оформили Ереван и Париж. Франция также поставит Армении шесть вертолетов.

По информации Министерства высокотехнологической промышленности Армении, подписанные документы подразумевают контакты в области кибербезопасности, искусственного интеллекта и полупроводников. Также страны будут обмениваться опытом для интеграции технологий в госструктуры.

Страны также будут расширять взаимодействие по линии оборонных ведомств, акцентируя внимание на обмен технологиями. Также Париж берет на себя обучение армянских военных.

Кроме того, Армения должна получить шесть вертолетов Airbus H145. Также французские компании планируют участвовать в реализации проекта Баргушатского тоннеля.