Вестник Кавказа

Армения и Франция будут сотрудничать в науке и обороне

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Договоренности о сотрудничестве в области обороны и науки оформили Ереван и Париж. Франция также поставит Армении шесть вертолетов.

Ереван и Париж договорились о сотрудничестве в сфере обороны и научно-технического комплекса. 

По информации Министерства высокотехнологической промышленности Армении, подписанные документы подразумевают контакты в области кибербезопасности, искусственного интеллекта и полупроводников. Также страны будут обмениваться опытом для интеграции технологий в госструктуры. 

Страны также будут расширять взаимодействие по линии оборонных ведомств, акцентируя внимание на обмен технологиями. Также Париж берет на себя обучение армянских военных. 

Кроме того, Армения должна получить шесть вертолетов Airbus H145. Также французские компании планируют участвовать в реализации проекта Баргушатского тоннеля.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
995 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.