США перенаправили полсотни торговых судов с начала блокады Ирана

Блокада Соединенными Штатами иранских портов началась в середине апреля. За это время США перенаправили 50 коммерческих судов.

Военные Соединенных Штатов перенаправили 50 торговых судов с момента установления морской блокады Ирана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на страницах Центрального командования ВС США (CENTCOM) в социальных сетях.

"На сегодняшний день 50 коммерческих судов были перенаправлены Вооруженными силами США"

– CENTCOM

США приступили к морской блокаде Ирана 13 апреля. В CENTCOM сообщили, что планируют блокировать движение всех судов, направляющихся в иранские порты, а также пытаются отплыть от ее берегов.

Ранее сегодня сообщалось, что американские корабли прошли через Ормузский пролив и вывели два судна.