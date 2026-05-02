Региональное сотрудничество между Ереваном и Анкарой обсудили Пашинян и Йылмаз

В Ереване прошла встреча премьера Армении и вице-президента Турции. Стороны поговорили о перспективах регионального взаимодействия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел 4 мая встречу с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом. Об этом глава армянского правительства написал на своих страницах в социальных сетях.

Встреча состоялась в рамках саммита Европейского политического сообщества, проходящего в Ереване.

Он отметил, что они обсудили возможности регионального сотрудничества между Ереваном и Анкарой.

Ранее сегодня стало известно, что Армения и Турция будут вместе восстанавливать древний мост Ани, который находится на реке Арпачай на границе двух стран.