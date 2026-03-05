Джорджа Мелони прибыла в Баку

Глава итальянского правительства обсудит в Азербайджане вопросы энергетического сотрудничества. Перед поездкой в Баку она побывала в Ереване.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони начинает свой визит в Азербайджан. В Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку ее встречал заместитель премьер-министра республики Самир Шарифов и ряд других официальных лиц.

Ранее сообщалось, что в рамках визита в Азербайджан итальянский премьер обсудит вопросы укрепления энергетического сотрудничества между Римом и Баку.

Перед поездкой в Азербайджан Джорджа Мелони побывала в Армении. В ходе поездки в Ереван она приняла участие в саммите Европейского политического сообщества.