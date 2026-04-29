Лавров и Рубио сверили часы по повестке двусторонних отношений

Глава российского внешнеполитического ведомства созвонился во вторник с госсекретарем США. Центральной темой обсуждения стали текущие отношения двух стран.

Во вторник, 5 мая, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио провели телефонный разговор. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте российского министерства.

"Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях"

– МИД РФ

Кроме того, стороны обсудили график двусторонних контактов.

Комментируя прошедшую беседу, в российском министерстве отметили, что она носила конструктивный и деловой характер.